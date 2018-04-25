В Германии депутата, пришедшую на заседание с грудным младенцем на руках, выгнали из зала

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В конце минувшей недели депутат земельного парламента Тюрингии Мадлен Хенфлинг пришла на заседание законодательного собрании со своим сыном, которому едва исполнилось полтора месяца. Ее попросили покинуть зал и не дали проголосовать, сообщает Deutsche Welle.

При этом председатель парламента Кристиан Кариус из Христианско-демократического союза сначала поздравил молодую мать, а затем попросил ее покинуть зал. Свое решение он мотивировал тем, что регламент не предусматривает присутствие в зале пленарных заседаний матерей с детьми.

Негодование депутатов Левой партии и «зеленых», а также экстренное заседание Совета старейшин ландтага, проведенное немедленно, не способствовали разрешению конфликта. После 45-минутного перерыва Кариус настоял на том, чтобы Хенфлинг и ее маленький сын покинули зал «в том числе и ради интересов ребенка».

В настоящее время фракция «зеленых» рассматривает возможность обращения с жалобой в Конституционный суд Тюрингии.

NEWSru.com.il