В Германии фигурант «кокаинового дела» попросил суд не выдавать его России

Предполагаемый организатор контрабанды почти 400 кг кокаина из Аргентины в Россию по дипломатическим каналам бизнесмен Андрей Ковальчук готов предстать перед следствием и судом в Германии, поскольку, по его мнению, «только в этой стране возможен справедливый процесс». Об этом говорится в официальном заявлении его адвокатов, которое направлено в суд Берлина. Этот документ оказался в распоряжении РБК, а его подлинность подтвердил российский адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.

Суд Берлина в ближайшее время рассмотрит вопрос об экстрадиции Ковальчука в Россию. Соответствующий запрос российская Генпрокуратура направила в Германию еще 29 марта.

«Господин Ковальчук готов к уголовному преследованию в немецком суде, поскольку только он может исходить из принципа справедливого судебного разбирательства», — говорится в письме в суд за подписью немецкого адвоката Александра Гамбурга. Уголовный кодекс ФРГ предусматривает такую возможность.

Обвиняемый «очень заинтересован в справедливом расследовании», но «расплывчатые и неконкретные» доводы России в пользу его экстрадиции дают основания полагать, что дело в отношении Ковальчука «сконструировано», а о «реальных причинах столь желанной экстрадиции» Россия умалчивает, говорится в письме адвоката.

В России Ковальчуку может грозить пожизненное заключение, указывает его защита. По немецкому законодательству экстрадиция в таких случаях невозможна. Исключение предусмотрено для тех случаев, когда в стране, куда выдают предполагаемого преступника, практикуется замена пожизненного срока на лишение свободы в пределах 20 лет. Но в России пожизненно осужденного, согласно УК, могут выпустить на свободу условно-досрочно лишь по истечении 25-летнего срока. А на практике этого еще никогда не происходило.

Защита также обращает внимание на «катастрофические» условия содержания в российских СИЗО.

МВД РФ утверждает, что Ковальчук не позднее 15 июля 2016 года на территории Латинской Америки приобрел у неустановленных лиц 362 кг кокаина. То есть в качестве места преступления указан целый континент, а в качестве времени — бесконечный период до указанной даты, отмечает адвокат. А паспорта Ковальчука, по его словам, доказывают, что он не въезжал ни в одну из латиноамериканских стран незадолго до 15 июля 2016 года или вскоре после этой даты.

Ранее сам Ковальчук критиковал версию обвинения в письме, направленном в суд. Бизнесмен отмечал, что, по версии следователей, он «бросил чемоданы с наркотиками на сумму несколько десятков миллионов долларов без присмотра на совершенно незнакомых людей на целых полтора года».

Из материалов дела следует, что Ковальчук создал «устойчивый канал поставки наркотиков» из Аргентины в Россию, Европу и другие страны. При этом «совершенно не установлено, где, у кого, как и на какие средства обвиняемый приобретал наркотики», а также то, кому он их сбывал.

«Кокаиновое дело»

В феврале 2018 года вокруг российского представительства в Аргентине разразился скандал: правоохранительные органы двух стран сообщили о раскрытии схемы поставок кокаина через территорию посольства. Расследование дела длилось более года.

Как рассказывал российский посол Виктор Коронелли, наркотики были спрятаны на территории школы при посольстве, а обнаружил 12 чемоданов с 389 кг кокаина завхоз российской дипмиссии. Аргентинские СМИ писали, что наркотики планировалось переправить диппочтой, но официальный представитель российского МИДа Мария Захарова это отрицала.

МИД РФ также отвергал ряд версий, в которых подчеркивалась связь ведомства с отправкой кокаина, как попытки очернить российских дипломатов вообще и посольство в Буэнос-Айресе в частности. В ведомстве отрицали любую причастность к переброске наркотиков, признавая в то же время вовлеченность в эту схему своих бывших сотрудников.

В рамках «кокаинового дела» были арестованы шесть человек. Полицейский из Буэнос-Айреса Иван Близнюк и механик Александр Чикало задержаны в Аргентине, бизнесмен Андрей Ковальчук, которого считают организатором поставки кокаина, — в Германии, бывший завхоз посольства Али Абянов и бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — в России.

По версии, озвученной профессором IE Business school Максимом Мироновым, кокаин через российское посольство в Аргентине ввозился уже давно. Но в какой-то момент возникли препятствия со стороны посла Виктора Коронелли. В одном из разговоров, подслушанных сотрудниками правоохранительных органов, Чикало и Близнюк обсуждали, что Ковальчук поссорился с Коронелли и поэтому Ковальчук лишился канала отправки кокаина диппочтой, как это было всегда. Ковальчук вскоре обещал заменить посла на более лояльного, говорилось в беседе. Также Близнюк заявил, что он всегда что-то вывозил в чемоданах.

Нежелание посла покрывать наркомафию совпало со сменой правительства в Аргентине. В декабре 2015 года президентом стал Маурисио Макри, что привело к существенному сокращению уровня коррупции в полиции. В ноябре 2016 года аргентинская полиция начала глобальную войну с наркоторговлей. Полицейские проследили крупную партию кокаина до дверей российского посольства, предполагает Миронов. После этого министр безопасности Патриция Булрич связалась с послом Коронелли, и тот дал доступ аргентинской полиции в посольство, чтобы конфисковать кокаин и заменить его мукой. Он же принял решение закрыть канал доставки кокаина. После того как муку переправили в Россию на самолете управделами президента РФ, подозреваемые в контрабанде были задержаны.

Ковальчука сотрудники посольства считали «куратором» из спецслужб, рассказывал адвокат Александр Костанянц, защищающий Абянова. В МИД РФ при этом неоднократно заявляли, что Ковальчук не являлся сотрудником ведомства.

А посол Коронелли назвал главного фигуранта обычным аферистом. «У нас по ходу совместной операции, которая проходила более года, сложилось впечатление, что Ковальчук — это большой мистификатор и он своим подельникам, своим сообщникам вешал лапшу на уши и продолжает это делать сейчас», — говорил Виктор Коронелли.

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