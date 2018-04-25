В Германии началась забастовка металлургов

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На северо-западе Германии в понедельник, 4 февраля, началась серия забастовок работников сталелитейной промышленности с требованием повышения зарплаты, которые инициировал профсоюз IG Metall.

Так, на предприятии Thyssenkrupp в Дортмунде на работу не вышли 350 работников. Как сообщила пресс-служба IG Metall, во вторник ожидаются дальнейшие забастовки на других заводах компании.

«Рабочие рассержены и негодуют из-за неготовности работодателя пойти им навстречу», – заявил региональный руководитель профсоюза IG Metall в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия Кнут Гислер.

По его словам, рабочие готовы и дальше бороться за свои требования, а до следующего раунда переговоров, запланированного на 18 февраля 2019 года, пройдет еще много стачек, в которых примут участие около тысячи человек.

Во вторник, 5 февраля, ожидается проведение протестной демонстрации на предприятии Thyssenkrupp в Бохуме, митинга рабочих перед входными воротами завода Thyssenkrupp в городе Кройцталь-Айхен, а также акция протеста на предприятии ArcelorMittal в Дуйсбурге.

Кроме того, в последующие недели забастовки сталеваров должны пройти в Бремене, Нижней Саксонии и Гессене.

Профсоюз IG Metall требует повысить 72 тысячам работникам сталелитейной промышленности месячную зарплату на 6%, а также одобрить им выплату дополнительного отпускного пособия в размере 1800 евро.

Комиссия профсоюза по вопросам тарифов оплаты труда постановила начать забастовки в субботу, 2 февраля, после того как работодатель после трех раундов переговоров не сделал IG Metall встречного предложения.

Напомним, 10 января в Германии бастовали сотрудники аэропортов, отвечающие за безопасность перевозок пассажиров и грузов.

Позже сообщалось, что сотрудники аэропортов и работодатели уладили тарифный спор. Однако накануне началась забастовка в аэропорту Гамбурга, где массово отменяют рейсы.

korrespondent.net