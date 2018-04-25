В Германии по подозрению в подготовке теракта задержаны 11 человек

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Сотрудники правоохранительных органов ФРГ провели антитеррористические рейды в ряде городов в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, в результате которых задержаны 11 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Франкфурта-на-Майне.

«Ключевые подозреваемые — 21-летний житель Оффенбаха и два брата из Висбадена в возрасте 31 года, которые являются сторонниками салафизма, — говорится в заявлении прокуратуры. — Они договорились совершить исламистское нападение с использованием автомобиля и огнестрельного оружия».

В пресс-релизе говорится, что мужчины собирались убить «как можно больше» человек. По версии прокуратуры, предполагаемые экстремисты уже наладили контакты с потенциальными поставщиками оружия и арендовали крупногабаритное транспортное средство. Остальные задержанные в процессе подготовки оказывали финансовую поддержку.

В ходе обысков, в которых участвовали около 200 правоохранителей, изъято 20 тыс. евро наличными, холодное оружие, наркотики и электронные накопители. Будет приниматься решение о помещении всех подозреваемых под арест.

belta.by