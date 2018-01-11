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В Германии полиция остановила автоколонну с американскими гаубицами

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 11, 16:40   |   Комментариев: 0

В Германии сотрудники полиции остановили транспортный конвой с американскими гаубицами Howitzer M109, следовавший из Польши, сообщает Bild. Из-за отсутствия разрешения на провоз таких грузов и других нарушений автоколонне было отказано в продолжении движения.

Экспедиторская компания должна была доставить шесть гаубиц в пункт назначения по заказу армии США. Конвой был остановлен полицией под городом Баутцен.

Во время проверки выяснилось, что у компании отсутствовал ряд документов, необходимых для транспортировки, а также были нарушены нормы перевозки грузов такого типа, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на полицию федеральной земли Саксония.

Кроме того, обнаружилось, что водители полуприцепов, на которых находились гаубицы, не соблюдали режим сна и бодрствования.

В настоящее время транспортный конвой находится на спецстоянке и сможет продолжить движение после того, как все требования к перевозке данной категории грузов будут соблюдены.

Экспедиторская компания и водители должны будут выплатить штрафы, отметили в полиции.

NEWSru.com

Метки: 

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