В Германии расширен список льгот и субсидий для владельцев электромобилей

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Правительство Германии расширило список льгот и субсидий покупателям электромобилей. 1 августа было приняло решение на 50% снизить налоговую ставку на служебные легковые машины с электрическими и гибридными двигателями. Эта мера распространяется на автомобили, которые будут приобретены в течение ближайших трех лет — с 1 января 2019 до конца 2021 года.

Очередная мера поддержки автомобилей на электрической тяге свидетельствует о твердом намерении правительства Германии ускорить распространение этого экологичного вида транспорта. В то же время новая льгота говорит и о том, что прежние меры по стимулированию спроса пока не дали желаемого результата, отмечает Deutsche Welle .

Поэтому правительство нацелилось на самый платежеспособный сегмент немецкого авторынка — служебные автомобили.

Речь идет не только об автотранспорте, обслуживающем высокопоставленных федеральных или земельных чиновников: в Германии основная масса служебных легковых машин находится на балансе вовсе не государственных организаций, а частных фирм.

Ежегодно немецкие компании самых разных размеров приобретают порядка 800 тысяч автомобилей, которые затем (без шофера) предоставляются менеджерам высшего, а порой и среднего звена, а также тем сотрудникам, которым приходится регулярно выезжать к клиентам. В тех случаях, когда фирмы разрешают получателям служебных машин пользоваться ими и в личных целях (что чаще всего и происходит), немецкие фискальные органы требуют уплаты налога. Ведь по сути дела происходит, пусть и косвенно, материальное вознаграждение работника.

Поэтому каждый месяц к той сумме доходов, с которой получатель служебной машины платит налоги, добавляют 1 процент каталожной цены автомобиля. Если он стоит, скажем, 60 000 евро, то это 600 евро ежемесячно. В результате по итогам года налогооблагаемая база работника увеличивается на 7200 евро.

Теперь же с 1 января 2019 года налоговая ставка снизится наполовину до 0,5 процента, и тогда получателю автомобиля стоимостью 60 000 евро к налоговой базе будут добавлять лишь 300 евро в месяц или, соответственно, 3600 в год.

Так как в Германии в качестве служебных машин фирмы чаще всего приобретают BMW, Mercedes, Audi и Porsche, то правительство таким образом стремится еще и поддержать немецких автостроителей в переориентации их производства на электромобили.

Впрочем, в экспертных кругах и в немецких СМИ новая налоговая льгота вызвала немало критики, пишет DW. Так, директор Центра автомобильных исследований CAR Университета Дуйсбург-Эссен профессор Фердинанд Дуденхёффер считает, что от решения правительства больше всего выиграют гибриды, а они куда чаще работают на двигателе внутреннего сгорания, чем на электромоторе, так что очищению воздуха в городах эта мера вряд ли поможет.

К тому же, полагает эксперт, от нее скорее выиграет американский производитель электромобилей Tesla, чем немецкие автостроители. Ну, а в проигрыше окажется государство, которое соберет меньше налогов. По данным газеты Volksstimme, казна недополучит за три года порядка 2 миллиардов евро.

Сомнения экспертов в эффективности мер правительства ФРГ основываются на предварительных итогах стартовавшей два года назад трехлетней программы субсидирования покупателей, предполагающей выплаты премий в 4000 евро при приобретении электромобиля и 3000 евро за подзаряжаемый от розетки плагин-гибрид. Пока из выделенных 600 миллионов евро востребованными оказались лишь 100 миллионов, вместо намеченных 300 000 автомобилей при господдержке куплены лишь 66 000.

NEWSru.com