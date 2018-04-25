В Германии растёт число случаев насилия в семье

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В Германии растёт уровень насилия в семьях. В 2017 году полиция зарегистрировала значительно больше жертв насилия в семье, чем годом ранее.

Согласно статистической оценке Федерального управления уголовной полиции о насилии в партнёрстве, в минувшем году 138 893 человека в Германии подвергались насилию, преследованию или угрозе со стороны их партнёра или бывшего партнёра. В число данных инцидентов вошли такие правонарушения, как умышленные и непредумышленные убийства, покушения на жизнь, избиения, изнасилования, угрозы, а также принудительная проституция.

Отмечается, что чаще всего жертвами становились женщины, а именно – в 113 965 случаях из 138 893. Таким образом, доля женщин в общем числе пострадавших от рук близких или некогда близких людей составляет 82 процента. Согласно данным, предоставленным уголовной полицией, всего в прошлом году своими партнёрами или бывшими спутниками жизни были убиты 147 женщин – то есть каждые два-три дня как минимум одна женщина погибала от рук своего партнёра или экс-партнёра.

По данным статистики, 68% подобных преступлений совершают граждане с немецким паспортом. При этом в 50% таких случаев жертва проживала под одной крышей с преступником.

Министр по делам семьи крайне обеспокоена усугублением проблемы насилия в немецких семьях. Она также отметила, что такая статистика свидетельствует прежде всего о том, что для многих женщин дом, призванный дарить покой и убежище от суеты и тревоги, в итоге становится, напротив, опасным источником тревог и различных угроз.

«Эти цифры шокируют, потому что они показывают, что для многих женщин дом является опасным местом – местом страха», – подчеркнула министр.

Поскольку проблема насилия в семье, увы, не теряет своей остроты и актуальности, немецкие власти намерены увеличить финансирование обеспечения защиты женщин от семейного насилия. Всего на различные меры по решению данной проблемы и предотвращению кровавых инцидентов в семьях в 2020 году правительство Германии выделит 35 миллионов евро.

rg-rb.de