В Германии шесть миллионов малограмотных

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Более шести миллионов жителей Германии с трудом читают и пишут по-немецки! К таким ужасающим выводам пришли учёные университета Гамбурга, которое провели исследование «Жизнь с низкой грамотностью» – «Leo 2018, Leben mit geringer Literalität». В исследовании, которое финансировало Министерство образования, приняли участие 7200 жителей Германии в возрасте от 18 до 64 лет.

В одной из ведущих стран Европы более 6 миллионов человек по существу неграмотны?! Исследователи, напротив, радуются прогрессу, ведь семь лет назад результаты были ещё хуже! В 2011 году 7,5 миллиона жителей Германии были в этом списке. Министр образования ФРГ Аня Карличек (Anja Karliczek) даже считает определённое уменьшение числа неграмотных «успехом нашей образовательной системы». Одна из мер поддержки – возросло число участников курсов Народных университетов (VHS), где некоторое время назад организовали специальные курсы для малограмотных людей.

Конечно, речь не идёт об абсолютной неграмотности, когда человек не знает букв и не может даже расписаться. Большинство участников опроса были в состоянии написать или прочитать простые предложения, но не понимали общего значения текста и связи между предложениями. Как рассказала автор исследования Анке Гротлюшен (Anke Grotlüschen), семейное происхождение или школьная ситуация респондентов сыграли свою роль. Исследование показало, что некоторые группы населения особенно пострадали: «В любом случае можно констатировать, что в опросе приняло участие большое количество безработных, а также иностранцев». Впрочем, люди из семьи иностранцев часто рождены в Германии, но в начале жизни учились писать и читать на другом языке… Однако вовсе не иммигранты – причина такой высокой малограмотности, ведь у 52,6% респондентов родной язык – немецкий! 62% участников, несмотря на слабость в чтении и письме, имеют работу. Каждый пятый респондент не получил никакого образования, 40% окончили только базовую школу…

Во времена дигитализации и цифровых форматов таким людям приходится особенно сложно. Как пользоваться компьютером или смартфоном, не умея читать?! Перевести деньги с помощью системы Online-Banking также требует неимоверных усилий, а сегодня это просто необходимость в сельской местности, где филиалы банков всё чаще закрываются. Малограмотные не в состоянии купить билет в автомате, прочитать инструкцию к технике или аннотацию к лекарству, самостоятельно заполнить формуляр для медицинской кассы, изучить новости в газете и следить за политической жизнью страны… Всё это подтверждает опрос «Leo 2018».

По мнению Анке Гротлюшен, необходимы не просто отдельные курсы в VHS, но долгосрочные программы, целые инфраструктуры, помогающие неграмотным. Ведь особенно взрослые люди часто очень стесняются своего незнания.

Кстати, реальное число неграмотных в Германии может быть значительно выше. Ведь в подобных опросах принимают участие люди, хотя бы немного владеющие немецким языком, а иначе они просто не смогут отвечать на вопросы анкеты!

rg-rb.de