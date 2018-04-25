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В Германии торнадо разрушил десятки домов

Фото из открытых источников

В городе Рётген на западе Германии пронесся мощный торнадо, в результате которого пострадали пять человек.

Также торнадо разрушил около 30 домов. Во многих зданиях были разбиты окна, жителей 10 домов пришлось эвакуировать. Владелец местного отеля предложил бесплатное жилье пострадавшим. Еще одно временное убежище организовали в школе.

Отмечается, что масштабные разрушительные торнадо относительно редки в Германии. Несмотря на это, немецкие метеорологи отметили 17 торнадо в стране в прошлом году.

Так, минувшей весной в Германии над федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия пронесся торнадо. Тогда пострадали два человека. Также 40-50 семей остались без крова.

korrespondent.net

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