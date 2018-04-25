В Германии торнадо разрушил десятки домов

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В городе Рётген на западе Германии пронесся мощный торнадо, в результате которого пострадали пять человек.

Также торнадо разрушил около 30 домов. Во многих зданиях были разбиты окна, жителей 10 домов пришлось эвакуировать. Владелец местного отеля предложил бесплатное жилье пострадавшим. Еще одно временное убежище организовали в школе.

Ein #Tornado fegte heute durch den Ortskern von Roetgen bei Aachen. Er hinterließ abgedeckte Dächer und weitere Schäden. pic.twitter.com/82FUAVcfSa — WDR aktuell (@WDR) March 13, 2019

Отмечается, что масштабные разрушительные торнадо относительно редки в Германии. Несмотря на это, немецкие метеорологи отметили 17 торнадо в стране в прошлом году.

Так, минувшей весной в Германии над федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия пронесся торнадо. Тогда пострадали два человека. Также 40-50 семей остались без крова.

korrespondent.net