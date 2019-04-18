В Германии упростят депортацию беженцев

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Федеральное правительство Германии в среду, 17 апреля, поддержало поправки к закону об упорядоченной депортации, которые упростят депортацию нелегалов. О сути поправок журналистам рассказал глава МВЖ Хорст Зеехофер.

«Те, кто, не получил разрешения остаться, кому отказано в предоставлении убежища, должны покинуть нашу страну», — заявил министр.

По его словам, изменения в законе позволят сделать высылку из ФРГ более упорядоченной и простой.

В числе прочего предполагается улучшение работы по установлению личности беженцев и мигрантов, в том числе с помощью посольств соответствующих стран. В настоящее время, ссылаясь на отсутствие документов, некоторые просители убежища регистрируются в ФРГ под несколькими именами сразу. Отсутствие же подтверждения о гражданстве не позволяет отправить их на родину.

Также Зеехофер сообщил, что в будущем будет упрощена процедура взятия под стражу сроком на 10 дней подлежащих депортации иностранцев с тем, чтобы гарантировать их высылку. В прошлом году неудавшихся случаев депортации было, по его данным, 31 тысяча. При этом успешно были отправлены в свои страны всего 25 тысяч человек.

«Мы не можем мириться с такой ситуацией», — подчеркнул глава МВД.

Особое внимание будет уделено высылке правонарушителей и преступников. Планируется введение пожизненного повторного запрета на въезд в ФРГ для тех, кто совершил тяжкие преступления.

Планируется также удвоить, число чиновников, занимающихся вопросами депортации.

Кроме того, в законе будет закреплено сокращение социальных выплат для некоторых групп беженцев, в частности, тех, кто скрывает данные о себе, или уже получил ранее статус беженца в другой стране ЕС, что призвано минимизировать «вторичную миграцию».

Ранее сообщалось, что Германия продлила контроль на границе с Австрией из-за нелегальной миграции.

korrespondent.net