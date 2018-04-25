В Германии хакерская атака привела к утечке личных данных политиков

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Хакеры опубликовали персональные данные сотен немецких политиков из крупных партий, в частности, данные кредитных карт и номера мобильных телефонов. Об этом сообщает немецкий телеканал ARD TV, пишет Reuters.

Данные, опубликованные на аккаунте Twitter, также содержали адреса, личные письма и копии удостоверений личности, сообщил общественный телеканал, сославшись на филиал rbb.

Опубликованная информация касалась всех крупнейших немецких партий, за исключением ультраправых AfD. Личности хакеров и их мотив неизвестны.

Немецкий журналист Джулиан Рёпске отмечает, что хакеры опубликовали данные около 40 немецких общественных тележурналистов и 10 артистов, большинство из которых известно своей левой политической позицией.

Федеральное управление по информационной безопасности Германии начало изучать дело о похищении и публикации персональных данных политиков.

«Хакерская атака на политиков: сейчас BSI интенсивно изучает это дело в тесном сотрудничестве с другими федеральными органами власти. Национальный центр киберзащиты взял на себя центральную координацию», — сообщило ведомство в соцсети Twitter.

Ранее хакеры получили доступ к личным данным 997 выходцев из КНДР, бежавших ранее в Южную Корею.

Также стало известно, что хакеры проникли в сеть дипломатических коммуникаций Евросоюза и в течение нескольких лет имели доступ к сообщениям, которыми обменивались дипломаты.

korrespondent.net