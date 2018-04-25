В Германии заявили, что не намерены отказываться от Северного потока-2

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Строительство газопровода Северный поток-2 возможно, если при этом будут сохраняться «ключевые интересы Украины». Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, сообщает в воскресенье, 16 декабря, Deutsche Welle.

К «ключевым интересам Украины» министр отнес сохранение транзита газа через территорию Украины после 2019 года. Также Альтмайер подчеркнул, что не намерен уступать призывам США, Украины и членов Христианско-демократического союза отказаться от строительства Северного потока-2 из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе.

Вместе с тем, Альтмайер заявил, что агрессивные действия России с нападением на украинские корабли является «большой ошибкой», которая «не улучшила позицию РФ в иных вопросах».

Как сообщалось, накануне США призвали Германию отказаться от Северного потока-2. Представитель Госдепартамента Роберт Палладино заявил, что Соединенные Штаты призывают Германию отказаться от строительства газопровода Северный поток-2 и прислушаться к опасениям соседей, «безопасность которых будет подорвана» этим трубопроводом.

Как сообщалось, 12 декабря евродепутаты приняли резолюцию, в которой призвали прекратить реализацию проекта Северный поток-2.

korrespondent.net

&Автор: RudolfSimon — собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25262941nbsp;