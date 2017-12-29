В Госдепе заявили, что готовы решать проблемы с РФ, связанные с Договором по открытому небу

Соединенные Штаты готовы совместно работать с Россией над решением спорных вопросов, возникших в связи с имплементацией Договора по открытому небу (ДОН). Об этом представитель Госдепа сообщил РИА “Новости” и ТАСС, комментируя решение Москвы ввести по принципу взаимности некоторые ограничения в отношении Вашингтона, связанные с выполнением американцами наблюдательных полетов над Россией.

“Соединенные Штаты уважают и будут уважать свои обязательства в рамках Договора по открытому небу, а также сохраняют готовность решать вопросы, относящиеся к его имплементации. Мы призываем Россию конструктивно взаимодействовать с нами по высказанной нами обеспокоенности. Ответные меры США будут носить обратимый характер, если Россия вернется к соблюдению своих обязательств в рамках Договора по открытому небу”, – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

Изменения по договору с американской стороны вступают в силу с 1 января 2018 года. О намерении применить их США объявили в конце сентября. Издание Wall Street Journal сообщило, что американские власти могут ограничить для РФ полеты над Аляской и Гавайями. Кроме того, сообщалось, что российские самолеты, выполняющие такие наблюдательные миссии, потеряют право пользоваться базой ВВС США Робинс (штат Джорджия) или Эллсуорт (Южная Дакота) для отдыха экипажей и дозаправки.

По данным газеты, подготовка ограничений на полеты над территорией США началась в ответ на решение российских властей ужесточить правила полетов над Калининградом. В рамках договора дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тысячи километров, в то время как над Калининградом Россия ограничила их дальность до 500 километров. В Госдепе позже подтвердили, что США решили предпринять шаги в связи с нарушением Россией ДОН.

“По поводу комментариев российской стороны о том, что она может ограничить наши полеты в рамках Договора по открытому небу начиная с января, мы переадресовываем за пояснениями к правительству России. Мы не будем строить предположения о каких-либо потенциальных действиях России. Мы тщательно изучим все меры России, когда те будут объявлены и прояснены”, – заявил американский дипломат.

По словам представителя Госдепа, США приняли решение официально обвинить Россию в нарушении ДОН в июне “после неоднократных безуспешных попыток взаимодействовать с Москвой в двустороннем и многостороннем форматах”.

По оценке официального представителя МИД России Марии Захаровой, Вашингтон “пошел на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США”. В связи с этим Россия была вынуждена пойти на адекватные меры. Так, Москва заявила о намерении отменить ночевки на трех аэродромах при проведении полетов с участием США. Кроме того, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договоренностей с американской стороной, касающихся облегчения выполнения полетов по договору, сообщила Захарова на брифинге.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Он предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года.

NEWSru.com

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