В Госдепе заявили, что только у России есть мотив и средства для отравления Скрипаля

Госдепартамент США считает, что только у России есть мотив, средства и опыт для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в среду, 18 апреля, заявила глава пресс-службы ведомства Хизер Науэрт.

В заявлении, опубликованном на сайте Госдепа, также говорится, что “вместо того, чтобы изменить свое пагубное и деструктивное поведение, российское правительство предлагает лишь опровержения и встречные обвинения, чтобы отвлечь внимание от своей виновности”.

Науэрт отметила, что выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтверждают обвинения, выдвинутые Лондоном в адрес России по делу Скрипаля. “Независимый доклад ОЗХО, распространенный на прошлой неделе, подтверждает выводы лаборатории в Великобритании относительно того, какое химическое вещество использовалось в Солсбери”, – указала пресс-секретарь Госдепа.

“Мы приветствуем оперативную поддержку и технические усилия ОЗХО по выявлению фактов. Мы полностью поддерживаем Великобританию и необходимость сегодняшних специальных совещаний исполкома ОЗХО и Совета Безопасности ООН для обсуждения химатаки в Солсбери”, – говорится в заявлении.

“Только правительство России имеет мотив, средства и прецеденты проведения подобных нападений. Россия разработала тип нервно-паралитического газа, который использовался в Солсбери, и в прошлом осуществляла с санкции государства убийства”, – резюмировала пресс-секретарь Госдепа, не уточнив, какие именно убийства имеются в виду.

Эксперты ОЗХО ранее определили, что в Солсбери использовалось токсичное химическое вещество высокой чистоты. В докладе указывалось, что название и состав выявленного вещества содержатся в полном засекреченном докладе секретариата, доступном только членам организации. Как указали специалисты, результаты анализов и проб подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе химического вещества, которое было использовано при покушении на Скрипалей.

В четверг генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю сообщил, что в пробах, которые отобрали эксперты на месте отравления Скрипалей, не было найдено следов химического вещества BZ, о котором ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне Следственный комитет РФ опубликовал видео с первыми результатами расследования отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Российские следователи, в частности, проследили весь путь гражданки РФ от дома до аэропорта Шереметьево, из которого она отправилась в Великобританию.

NEWSru.com

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