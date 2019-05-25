В государственной сети передачи данных в Литве – 451 ведомство

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В среду правительство Литвы утвердило список учреждений и ведомств, которые будут пользоваться государственной сетью передачи данных повышенной безопасности.

В этом списке 451 ведомство, среди них – администрация президента, сейм, правительство, а также министерства и подчиненные им ведомства, Фонд социального страхования Sodra, национальная теле-радиовещательная компания.

В список также вошли больницы, места лишения свободы, суды, уставные организации, администрации самоуправлений.

В правительственной справке отмечается, что уже сейчас 60% этих организаций пользуются сетью повышенной безопасности.

По закону, в список могут быть внесены ведомства, которые оперируют важными государственными информационными ресурсами, выполняют жизненно важные для страны функции, участвуют в выполнении мобилизационных задач.

Также в список попадают ведомства, которые необходимы для обеспечения национальной безопасности и обороны.

Эту сеть передачи данных будет контролировать бюджетное госучреждение Infostruktura.

Бизнес, задействованный в секторе информационных услуг и связи, обеспокоен, поскольку Infostruktura станет важнейшим монополистом передачи данных госведомств. Министерство обороны эти опасения отметает.

Литва начала создавать сеть передачи данных повышенной безопасности, реагируя на угрозы кибернетической безопасности.

BNS