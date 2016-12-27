В графике визитов президента – страны Балтии, Италия, Германия и Мальта

Президент Литвы Даля Грибаускайте в начале года планирует посетить соседние страны Балтии, Италию, Германию и Мальту.

Пресс-служба главы государства проинформировала BNS о том, что в первом полугодии планируется двусторонний визит Д.Грибаускайте в Таллинн.

“В ходе визита планируется обсудить развитие политических, экономических и энергетических связей, усиление безопасности стран Балтии. Для Эстонии, которая в июле следующего года примет на себя председательство в Совете Европы, актуален и опыт Литвы, накопленный в период её председательства”, – отмечает пресс-служба президента в ответе агентству BNS.

В Эстонию Д.Грибаускайте отправится впервые со дня избрания на пост президента этой страны Керсти Кальюлайд, которая в Литву приезжала в октябре.

Эстония в Совете Европы будет председательствовать с июля по декабрь. Литва возглавляла Совет ЕС в 2013 г.

О председательстве Литвы в Совете Европы Д.Грибаускайте будет говорить и на встрече с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. Двусторонняя встреча намечена на февраль в Валетте, куда соберутся главы всех государств ЕС. Мальта в Совете ЕС будет председательствовать в первом полугодии 2017 г.

В феврале Д.Грибаускайте посетит Ригу, где состоится встреча президентов трёх стран Балтии. Основной темой этой встречи будет безопасность региона и Европы в целом. Эти же вопросы будут обсуждены и на международной встрече по безопасности в Мюнхене, в которой президент Литвы будет участвовать в пятый раз.

В марте Д.Грибаускайте отбудет в Рим на торжества по случаю 60-летия ЕС. Весной она примет участие и в Брюссельском саммите НАТО.

Планируется, что в Литву в следующем году прибудут главы Люксембурга, Греции, Украины и Мальтийского ордена.

Зарубежные визиты главы государства во второй половине 2017 г. ещё находятся на стадии согласования. Намечены визиты в Нью-Йорк, где состоится Генеральная ассамблея ООН, В брюссель – на встречу в верхах Восточного партнёрства ЕС и в Финляндию, которая будет праздновать 100-летнюю годовщину своей независимости.

Премьер Саулюс Сквярнялис 12 января с первым визитом отправится в Латвию, где встретится с руководителями этой страны. В феврале планируется его визит в Брюссель, где премьер встретится с представителями НАТО и Европейской комиссии. На февраль запланирован визит С.Сквярнялиса в Германию.

Представители правительства BNS пока не представили более детального плана зарубежных визитов премьера на 2017 г, предстоящие визиты спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса ещё согласовываются и информация о них не представляется, но известно, что он с первым визитом также отправится в Латвию.

BNS

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