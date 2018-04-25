В греческой Аттике объявлено чрезвычайное положение из-за лесных пожаров

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Чрезвычайное положение объявлено в понедельник в столичной области Аттика в Греции. Причиной этого стали лесные пожары, возникшие в пригородах Афин, передает ТАСС со ссылкой на губернатора региона Рену Дуру.

Греция также направила официальный запрос в Евросоюз об оказании помощи, рассказали в Пожарной службе.

Введение чрезвычайного положения позволяет властям Аттики немедленно направить различные средства в распоряжение пожарных: автобусы для перевозки людей, дополнительные цистерны с водой, строительную технику для рытья траншей и разбора завалов. Губернатор Аттики также участвует в работе координационного органа в центре управления операцией по борьбе с пожарами.

Вокруг Афин в течение дня возникло несколько очагов пожаров, на тушение которых переброшены специалисты из многих регионов страны. Утром возник сильный пожар в районе прибрежного курортного города Кинета (примерно в 50 км к западу от Афин), во второй половине дня заполыхали леса близ городков Рафина, Пикерми, Мати, Неос Вутзас (к востоку от Афин), а также на склонах горы Пендели (к северу от столицы).

Сильный ветер принес облака дыма в центр Афин, из-за чего был перенесен ряд рейсов из столичного международного аэропорта в другие воздушные гавани. В ряде мест были перекрыты две автомагистрали, ведущие из Афин. Движение осуществлялось по объездным дорогам. Также частично было нарушено движение пригородных поездов и электричек.

Пожарные сообщили о десятках сгоревших домов в районе Кинеты. Организована эвакуация местных жителей.

Более сложная обстановка сложилась к востоку от столицы. Мэр портового города Рафина Эвангелос Бурнус, выступая в понедельник вечером в прямом эфире телеканала «Антенна», заявил, что лично видел почти 200 сгоревших загородных домов и десятки автомашин. Он также утверждал, что, «конечно, есть и погибшие».

На борьбу с пожарами брошены армейские подразделения. С базы ВМС на острове Саламин отправились два военно-транспортных корабля для оказания помощи людям, которые, спасаясь от огня в горных районах, собрались на пляжах в восточной части Аттики. Туда же направляются катера Береговой охраны. Как сообщается, непосредственная опасность там людям не грозит.

Пресс-служба правительства Греции сообщила, что премьер-министр Алексис Ципрас прервал свой визит в понедельник в Боснию и Герцеговину и возвращается в Грецию в связи с лесными пожарами. «Мы сделаем все, что только возможно, чтобы взять ситуацию под контроль», — заявил глава правительства. Он также объявил о намерении выяснить, почему так много очагов возгорания возникло почти одновременно. «Я озабочен одновременным возникновением пожаров как на востоке, так и на западе Аттики», — сказал премьер-министр.

В тушении пожара в районе Кинеты задействованы 160 человек и 68 машин, близ города Каллитехнуполи на горе Пендели — 60 пожарных и 24 машины. Помимо трех крупных очагов лесных пожаров в столичной области Аттика, возгорания зафиксированы еще в четырех районах страны: три — в области Коринфия на полуострове Пелопоннес, один — в районе города Ханья на острове Крит.

В Греции с начала июля стоит очень жаркая погода. В последние дни столбик термометра достигает 38-40 градусов по Цельсию, пишет Ekathimerini.com. Не исключено, что какие-то пожары возникли и из-за поджогов, что не раз бывало в предыдущие годы. В понедельник также поднялся сильный ветер, который способствует распространению огня.

NEWSru.com