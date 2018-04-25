В Греции из-за Меркель запретили митинговать

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Правительство Греции запретило проводить демонстрации на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Афины. Об этом в четверг, 10 января, сообщает агентство AP.

«Власти запретили демонстрации в значительной части центральных Афин и закроют улицы и станции метро на время визита канцлера Германии Ангелы Меркель, которая прибыла в столицу Греции в четверг во второй половине дня для встреч с премьер-министром Алексисом Ципрасом и другими чиновниками», — говорится в сообщении.

Предполагается, что около 2000 офицеров, полицейский вертолет и беспилотники будут развернуты на время приезда Меркель в столицу Греции. Ожидается, что визит канцлера ФРГ завершится днем ​​11 января.

Как известно, Германия была одним из крупнейших кредиторов Греции в рамках программ помощи во время финансового кризиса в стране.

korrespondent.net

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