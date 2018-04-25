В Греции задержали пиромана, поджигавшего леса

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Власти Греции объявили о задержании человека, который подозревается в устройстве лесных пожаров на территории муниципалитета Марафон в Восточной Аттике. Мужчина в возрасте 35 лет был задержан еще 1 августа, сообщает сайт местной пожарной службы.

В задержании подозреваемого участвовали сотрудники полиции, управления по борьбе с преступлениями в сфере пожарной безопасности и следственного отдела пожарной службы города Неа Макри.

По их данным, задержанный имеет отношение минимум к пяти поджогам, устроенным в данном районе в период с 26 по 31 июля. Имя предполагаемого преступника не называется. В сообщении указывается, что он предстанет перед судом по двум обвинениям — умышленный поджог и сопротивление представителям власти.

Сам мужчина уже якобы дает признательные показания. По данным сайта Keeptalkinggreece.com , он, в частности, признался, что «любил устраивать пожары и смотреть, как пожарные их тушат».

Арест мужчины произошло вскоре после того, как он попытался устроить очередной поджог. Злоумышленник был замечен, после чего о его поступке сообщили полицейским. Преступник пытался скрыться от правоохранителей, но ему это не удалось. Какое именно наказание грозит пироману, не уточняется.

Напомним, пожары в Аттике вспыхнули 23 июля. По последним данным, в результате погиб 91 человек, еще десятки получили ранения.

Греческие правоохранители заподозрили, что причиной возникновения огня мог стать умышленный поджог. Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас говорил, что выявлены серьезные признаки преступной деятельности, в связи с чем проводится расследование.

NEWSru.com