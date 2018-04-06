В Грузии обвалилась шахта, несколько погибших

На угольной шахте имени Миндели в Ткибули на западе Грузии в ночь на 5 апреля произошел обвал, в результате которого погибли шесть человек.

“По предварительной информации, обрушение было вызвано воздушной массой, возникшей в результате горного удара. В результате шесть человек погибли, еще трое были госпитализированы”, – сказано в сообщении пресс-службы администрации правительства Грузии.

На месте происшествия находится первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумишвили, работает специальная группа, в которую вошли сотрудники Агентства по техническому и строительному надзору Минэкономики, Минздрава, МВД, представители губернатора Имеретии и местных органов самоуправления.

Премьер-министр Георгий Квирикашвили непрерывно получает информацию о состоянии здоровья пострадавших рабочих и событиях в Ткибули. Соболезнования членам семьи и близким погибших шахтеров выразил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

“Происшедшее сегодня в Ткибули показывает, что существующее положение с безопасностью труда драматически тяжелое и неприемлемое. Нельзя, чтобы государство и общество мирились с подобной ситуацией на рабочих местах”, – говорится в заявлении президента, которое цитирует “Интерфакс”.

Как сообщают грузинские СМИ, тела всех погибших уже подняты на поверхность и доставлены в прозектуру. Состояние трех пострадавших шахтеров медики оценивают как стабильно тяжелое.

В связи с происшедшим на шахте начато уголовное расследование по статье “Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия”.

По информации Объединенных профсоюзов Грузии, в расположенных в Ткибули шахтах имени Миндели и Дзидзигури за 2017-й и текущий годы погибли 11 человек.

Обе ткибульские шахты принадлежит компании “Сакнахшири” (“Грузуголь”), являющейся “дочкой” холдинга “Грузинская индустриальная группа” (GIG).

NEWSru.com

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