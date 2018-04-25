В Грузии объявили эпидемию кори

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В Грузии количество заболевших корью увеличилось до 335 человек. Об этом на брифинге в пятницу, 18 января, заявил глава Минздрава республики Давид Сергеенко, сообщает Грузия online.

«В отличие от статистики гриппа и эпидемиологии, в данном случае этого количества уже достаточно, чтобы произошла дефиниция – это эпидвспышка. Специфика в том, что единственной и гарантированной защитой от распространения этого заболевания является вакцинация, которая всегда доступна», — сказал он.

По словам министра, число случаев заболевания корью растет с каждым днем.

Сергеенко отметил, что наибольшему риску заболеть корью подвержены лица в возрасте 20-40 лет, то есть те, «кто должен был пройти плановую вакцинацию в 1990-е годы, но тогда по большей части это не получалось осуществить по известным причинам».

По данным министра, число людей без иммунитета к кори в Грузии может составлять около 200 тысяч.

Правительство Грузии, по словам Сергеенко, планирует обеспечить бесплатную вакцинацию для всех граждан, соответствующее распоряжение будет озвучено в пятницу на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что в Украине от кори умирает один из пяти тысяч заболевших. На данный момент в стране продолжается самая масштабная вспышка кори за все время независимости. Всего в Украине за две недели корью заболели более пяти тысяч человек. А за прошлый год почти 54,5 тысяч, было зафиксировано 16 летальных случаев.

«ЛК» ранее сообщал о разразившейся эпидемии Осторожно: вспышка кори в Европе .

korrespondent.net