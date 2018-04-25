В Грузии от «свиного гриппа» умерли шесть человек

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В Грузии от последствий вируса H1N1, который еще называют «свиным гриппом», умерли шесть человек. Однако сейчас ситуация с числом заболеваний стабилизировалась, информирует в четверг, 3 января, издание Грузия Online.

«В этом году циркулирует штамм гриппа А H1N1 («свиной грипп» — ред.), который характеризуется большей агрессивностью. Поэтому в этом году увеличилось число обращений в амбулатории и клиники с симптомами гриппа и подобными гриппа. Лабораторно подтверждаются шесть случаев смерти от H1N1″, — заявил руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, также увеличены случаи осложнений, которым необходимо стационарное лечение.

«На 100 тысяч жителей вирус гриппа фиксируется у 227 человек, эти данные входят в норму. Мы далеки от пика эпидемии. Эпидемиологический предел — это 500 человек», — добавил Гамкрелидзе.

Ранее в Грузии за несколько дней от вируса А(H1N1), известного как «свиной грипп», умерли два человека.

korrespondent.net