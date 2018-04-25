В Грузии перед выборами спишут долги каждому шестому

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Правительство Грузии «обнулило» банковскую задолженность более 600 тысяч граждан, попавших в так называемый «черный список». Соответствующую инициативу на брифинге в понедельник, 19 ноября, представил премьер-министр Мамука Бахтадзе, сообщает Грузия Online.

«Хочу объяснить обществу, что почти 95% зафиксированных в «черном списке» задолженностей состоят из кредитов, основная сумма которых не превышает 2000 лари», — заявил Бахтадзе.

По его словам, речь идет о финансовых обязательствах более 600 тысяч граждан в отношении банков, онлайн-организаций или различных финансовых институтов, которые в сумме составляют около полутора миллиардов лари.

Решение о списании задолженности власти Грузии приняли накануне второго тура президентских выборов.

Изначально с этой инициативой выступил кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе. В частности, Вашадзе заявил, что обязательства граждан из «черного списка» должны быть скуплены государством, а граждане должны быть освобождены от кредитных обязательств.

После обнародования решения правительства Вашадзе заявил, что правящая Грузинская мечта присвоила инициативу оппозиции.

«Они вообще не думали об этом, но перед выборами у них такая лихорадка, что они на все согласны», — прокомментировал Вашадзе.

Ранее сообщалось, что во второй тур выборов президента Грузии выходят два бывших министра иностранных дел: независимая кандидат Саломе Зурабишвили (38,62%) и Григол Вашадзе — кандидат от оппозиционного объединения Сила в единстве (37,74%).

Как сообщалось, нынешние выборы президента Грузии — последние путем прямого голосования.

korrespondent.net