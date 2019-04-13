В Грузии школьникам отменили выпускные экзамены

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Парламент Грузии в понедельник, 8 апреля, утвердил в третьем чтении законодательную инициативу правительства об отмене выпускных экзаменов для учеников 11 и 12 классов школ, сообщает РИА Новости.

Грузинские школьники учатся 12 классов, выпускные экзамены ранее у них проходили в два этапа: в 11 и 12 классе.

«Инициативу поддержали 80 депутатов, а восемь — против», — заявил вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский по итогам голосования.

Изменения в закон Об общем образовании вступят в силу после того, как поправки будут опубликованы на сайте Законодательного вестника Грузии.

Ранее министерство образования Грузии в рамках реформы отменило выпускные экзамены для одиннадцатиклассников с 2019 года, а для двенадцатиклассников — с 2020 года. Это решение вызвало недовольство у выпускников 12 класса грузинских школ, они планировали проведение в феврале масштабной акции с требованием, чтобы министерство образования отменило для них экзамены уже в 2019 году.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что с 2019 года выпускные экзамены будут отменены для учеников 11 и 12 классов.

korrespondent.net