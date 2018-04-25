В Иерусалиме прошел «Парад гордости» сексуальных меньшинств

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В парке Ган а-Паамон в Иерусалиме начался «Парад гордости» представителей сексуальных меньшинств, сообщает NEWSru Israel . Параллельно под лозунгом «Путь к равенству поднимается в Иерусалим» в городе проходит автопробег протеста израильской ЛГБТ-общины против дискриминации геев в законе о суррогатном материнстве.

Проведение этих акций согласовано с полицией. Правоохранительные органы предупредили, что участники мероприятия будут проходить проверку, согласованную с организаторами. В зоне проведения парада запрещено иметь при себе оружие любого вида, а также использовать беспилотные летательных аппаратов.

В день проведения парада в Иерусалиме были развернуты дополнительные силы полиции, пограничной полиции (МАГАВ) и добровольных помощников. Ожидаются акции протеста против проведения гей-парада.

Ранее активисты объявили об отмене «марша равенства» в Иерусалим, который должен был состояться во вторник, 31 июля. О своем участии в этом мероприятии ранее заявили около 1.000 человек. По словам организаторов, марш отменен из-за высокой его стоимости, по соображениям безопасности и жары.

В этом году «парады гордости» в Израиле уже прошли в Тель-Авиве, Хайфе, Кфар-Сабе Ашкелоне и других городах страны. Они обычно сопровождаются акциями протеста религиозных активистов и сторонников семейных традиций.

В прошлом году в аналогично параде в Иерусалиме приняли участие около 25 тысяч человек. Он стал самым многочисленным в истории израильской столицы.

Вместе с активистами ЛГБТ-общины в шествии участвовали политики, представители религиозной общины, а также известные раввины реформистского и консервативного движения.