🔊 Воспроизвести

Во вторник в Игналинском районе Литвы задержано 20 мигрантов из Ирака и Афганистана, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

Во второй половине дня вторника при патрулировании на автомобиле вблизи деревни Дисна Игналинского района пограничники Твярячюсской заставы Игналинского пограничного соединения заметили большую группу лиц, передвигавшуюся по дороге местного значения.

Оказалось, что это четыре гражданина Ирака и предположительно 16 граждан Афганистана.

У двух мужчин и двух женщин были паспорта граждан Ирака без шенгенских виз, предоставляющих право их обладателям приехать и находиться на территории Евросоюза (ЕС). Остальные 16 мигрантов: 3 мужчин, 5 женщин и 8 несовершеннолетних, — никаких документов пограничникам не предъявили и представились гражданами Афганистана.

Пограничники допросили задержанных с участием переводчика. В среду мигранты подали прошения о предоставлении им временного территориального убежища в Литве.

BNS