В индексе свободы СМИ Литвы поднялась на 30 место

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Литва поднялась на шесть позиций до 30 места в мировом индексе свободы СМИ, сообщила в четверг организация «Репортеры без границ».

В исследовании оценены 180 государств.

В оценке Литвы говорится, что журналисты в стране постепенно освобождаются от «длившегося многие годы давления магнатов местных СМИ», активизируются инициативы независимых журналистских расследований.

В рапорте также акцентируется, что в последнее время свобода слова пострадала от правительственных инициатив.

«Репортеры без границ» также обращаю внимание на борьбу правящего большинства и оппозиции за реформу управления общественного транслятора LRT и на решение политиков отчасти ограничить доступ СМИ к реестровым данным.

Латвия в индексе заняла 24 место, Эстония 11-ое, а Польша – 59-ое.

В этой оценке Беларуси досталось 153 место, а России – 149-ое.

Лучшие оценки получила свобода СМИ в Норвегии, Финляндии, Швеции, Нидерландах и Дании, худшие – во Вьетнаме, Китае, Эритрее, Северной Корее и Туркменистане.

BNS