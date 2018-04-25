В Индексе восприятия коррупции Литва остается на 38-м месте

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В ежегодном Индексе восприятия коррупции (ИВК) позиция Литвы не изменилась — как и в прошлом году, страна получила 59 баллов из 100 возможных и 38-е место в списке 180 стран.

Среди стран-членов Евросоюза (ЕС) Литва занимает 18-е место из 28-и, на первом месте в ЕС и в мире находится Дания с 88 баллами, сообщила международная неправительственная организация Transparency International.

Как отмечает глава литовского отделения Transparency International Сергей Муравьев, результаты Литвы не меняются уже четвертый год подряд — и в 2017, и в 2016, и в 2015 годах Литва получила 59 баллов.

Эстония получила 73 балла и заняла 18-е место (в прошлом году – 71 балл и 21-е место), Латвия, как и в прошлом году, получила 58 баллов и заняла 41-е место, Польша – 60 баллов и заняла 36-е место (в прошлом году – тоже 60 баллов и 36-е место).

«Мне неспокойно из-за результатов. Явственно видно, что по ИВК Литва стоит на месте, а Эстония и Латвия за последние семь лет достигли очевидного прогресса. Я надеюсь, что оценка этого года станет как звонок будильника для политиков и руководителей учреждений госсектора», — говорит С. Муравьев.

BNS