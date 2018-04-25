В Индии бастуют около 200 миллионов человек

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В Индии около 200 миллионов человек приняли участие в общенациональной забастовке, которая началась во вторник, 8 января, и продлится два дня, сообщает телеканал NDTV.

Согласно его данным, инициаторами протестной акции выступили лидеры местных профсоюзов и левых движений. Участники забастовки требуют повышения минимальной оплаты труда и пенсии, усиления социальных гарантий, защиту от безработицы, а также выполнения ряда других требований.

Как отмечает телеканал, в отдельных случаях протесты сопровождаются актами насилия и столкновениями с полицией. В южном штате Керала участники акции устроили сидячую забастовку на железнодорожных путях, движение на ряде автомобильных трасс также блокировано.