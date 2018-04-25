В Индии отменено уголовное наказание за секс между совершеннолетними одного пола

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Верховный суд Индии отменил уголовное наказание за секс между людьми одного пола.

Как сообщает Reuters, такое решение было принято единогласно. Председатель Верховного суда Дипак Мисра заявил, что сексуальные отношения по взаимному согласию между взрослыми людьми с какой бы то ни было ориентацией не могут считаться неконституционными.

Ранее за секс между людьми одного пола в Индии было предусмотрено наказание по 377 статье Уголовного кодекса, которая предусматривала от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Эта статья была введена в УК еще в 1861 году, когда Индия была колонией Великобритании.

Попытки добиться отмены наказания по этой статье предпринимались в Индии неоднократно, но всякий раз встречали отказ высших судебных инстанций, ссылавшихся на требования индуистской, мусульманской и христианской религиозных общин сохранить наказание за однополую любовь.

В 2009 году Высший суд Дели все же отменил наказание за однополый секс, но представители религиозных групп, особенно христианских и мусульманских, обратились в суд с требованием пересмотреть решение. В итоге в 2013 году Верховный суд Индии восстановил запрет на гомосексуальные связи.

Представителям ЛГБТ-сообщества понадобилось еще пять лет, чтобы добиться декриминализации однополой любви. Однако статья 377 продолжит регулировать вопросы, касающиеся недобровольных связей, отношений с несовершеннолетними и зоофилии.

NEWSru.com