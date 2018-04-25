В Индии пройдут самые массовые в истории человечества выборы

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В Индии официально объявили об организации всеобщих выборов в парламент, на которых будут голосовать около 900 млн избирателей. В связи с этим они станут самыми масштабными в истории человечества, сообщает в воскресенье, 10 марта, BBC.

«С 900 миллионами зарегистрированных избирателей выборы в Индии будут самыми масштабными в мире», — говорится в сообщении.

По данным избирательной комиссии, всеобщие выборы в Индии пройдут в семь этапов в период с апреля по май. В частности, всенародное избрание нового Лок-Сабха, или нижней палаты парламента, продлится с 11 апреля по 19 мая 2019 года. Предполагается, что голоса будут посчитаны 23 мая.

Указано, что в целом в нижней палате 543 выборных места, поэтому любой партии или коалиции нужно минимум 272 мандата, чтобы сформировать правительство.

korrespondent.net