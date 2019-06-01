В Индии установят статую бога Шивы, которая станет одной из высочайших в мире

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Самая высокая в мире статуя бога Шивы — одного из трех верховных богов индуизма — появится в текущем году на северо-западе Индии. Как сообщает в четверг телеканал News18, высота статуи превысит 106 метров, что сделает ее одним из высочайших изваяний в мире.

По информации телеканала, строительство монумента идет полным ходом и должно завершиться к августу. Сооружение, получившее название Статуя Веры, появится в городе Натхдвара в северо-западном штате Раджастхан, передает ТАСС.

Статуя изображает Шиву, держащего ритуальный трезубец. Внутри монумента разместятся три смотровые галереи для посетителей, соединенные лифтами. На постройку уйдет 2500 тонн высококачественной стали. Работы ведутся уже много лет. На сайте компании Mirage Group, которая воплощает проект в жизнь, строительство началось 17 апреля 2013 года.

Эта статуя должна стать четвертой по высоте в мире после Статуи Единства (памятник Валлабхаи Пателю) в Индии (182 метра), статуи Лечжун-Сасачжа в Мьянме (Будда высотой 116 метров) и статуи Будда Вайрочана в КНР (108 метров) (все высоты даны без пьедестала).

Высочайший памятник соратнику Махатмы Ганди Валлабхаи Пателю был открыт всего полгода назад. Его высота вместе с пьедесталом составила 240 метров. На возведение статуи было потрачено 430 млн долларов, а также миллионы тонн цемента, стали и вторично переработанного железа.

Внутри статуи находится крытая смотровая галерея, способная вместить до 200 человек. Рядом спроектирован трехзвездочный отель на 128 номеров, с рестораном и конференц-залами, писал журнал «Вокруг света».

Сторонники мегапроекта говорили, что появление железобетонного гиганта будет способствовать развитию социальной инфраструктуры штата — строительству больниц, обучающих центров и даже научно-исследовательского института.

Однако оппозиционные политики Индии считают такой проект безвкусицей и пустой тратой денег в стране, где сотни миллионов людей живут за чертой бедности. Строительство статуи вызвало протесты местных жителей, которые объявили, что власти нанесли непоправимый ущерб окружающей среде, писал Artifex.ru.

В настоящий момент в Индии близится к завершению еще один мегапроект — строительство статуи основателя индуистского государства маратхов Чатрапати Шиваджи, высота которой должна составить 192 метра, а стоимость — около 530 миллионов долларов. Возводить этот памятник начали еще в конце 2016 года, о чем сообщало французское радио RFI.



NEWSru.com