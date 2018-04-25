В Индии завершают строительство самой высокой статуи в мире

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В индийском штате Гуджарат завершается строительство статуи, которая станет самой высокой в мире. Ее высота составит 182 метра, что вдвое превышает высоту нью-йоркской статуи Свободы. А вместе с постаментом высота этого сооружения, возведенного на острове на реке Нармада, составит 240 метров.

В этом грандиозном монументе воплощен образ Сардара Пателя — «борца за независимость Индии», который является одним из лидеров Индийского национального конгресса (ИНК), соавтором Конституции, а также создателем политического устройства страны.

Валлабхаи Патель, получивший впоследствии почетное звание Сардар (лидер, вождь) и прозвища «железный человек Индии» и «индийский Бисмарк», для индийских националистов является настоящим героем. В 1947 году, когда Индия получила независимость от Британской Империи, верный последователь Махатмы Ганди занял должность заместителя министра внутренних дел. Патель приложил немало усилий для того, чтобы страна не распалась на множество небольших государств, а осталась единой. На тот момент княжества занимали около 48% территории Индийского Союза и охватывали 27% его населения. Всего их было более 500, и удержать их вместе было крайне трудно. Однако «индийский Бисмарк» привел Индию к единству и не мечом и кровью, а мирными средствами.

Патель скончался в Бомбее 15 декабря 1950 года, его тело было кремировано. А в ноябре 2013 года в Индии был заложен первый камень в фундамент монумента в его честь — 182-метровой «Статуи Единства». Она будет торжественно открыта 31 октября 2018 года.

Как сообщает BBC , строительство монумента обошлось индийскому правительству примерно в 430 млн долларов. Проект, который является детищем премьер-министра Нарендра Моди, неоднократно подвергался критике.

В основании статуи будет открыт музей и выставочный зал. А на высоте около 153 метров будет открыта смотровая площадка, откуда развернется великолепный вид на близлежащие горы. Там смогут одновременно находиться около 200 посетителей. На статую можно будет попасть на лодке, проплыв 3,5 километра.

Напомним, на данный момент самой высокой статуей в мире считается статуя Будды Шакьямуни — Лечжун-Сасачжа в Мьянме. Ее высота с постаментом — 129,24 метра (115,82 м без постамента).

На втором месте стоит статуя Будды Вайрочана в Чжаоцуне, в китайской провинции Хэнань (108 метра, 128 метров с постаментом).

Замыкает тройку лидеров статуя Будды Амитабхи (Дайбуцу Усику) в японской префектуре Ибараки: ее высота 100 метров (120 метров с постаментом).

Далее расположились статуя богини Каннон в японском Сендае (100 метров), статуя богини Гуаньинь в китайской Чанше (99 метров с постаментом), статуя Будды в Ангтхонге (статуя Будды Шакьямуни) в Таиланде (92 метра), статуя богини Каннон в японской Асибецу (88 метров) и статуя Будды Шакьямуни в китайском Уси (88 метров).

На девятом месте с списке мировых лидеров по высоте — «Родина-мать зовет», композиционный центр памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде. Его высота без постамента — 85 метров, а с постаментом — 87 метров.

Что касается знаменитой американской статуи Свободы, которая встречает всех прибывающих в Нью-Йорк морским путем и неизменно поражает их воображение, то ее высота всего 46 метров. В рейтинге самых высоких она занимает только 31 место. Правда вместе с постаментом она «вырастает» почти вдвое — до 93 метров.

NEWSru.com