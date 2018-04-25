В Индонезии в результате землетрясения погибли уже 347 человек

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В результате землетрясения в районе острова Ломбок в Индонезии погибли 347 человек человек. Спасательные работы и эвакуация продолжаются.

Днем 8 августа Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий получило обобщенные данные от руководителей районов, сообщает индонезийское агентство Antara . Ранее, по состоянию на 13:00 местного времени, сообщалось о 131 погибшем и 1477 госпитализированных с серьезными травмами.

В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются, в том числе с использованием тяжелой техники. Медицинские работники, в частности, сталкиваются с нежеланием даже тяжело травмированных пациентов находиться внутри зданий после пережитого ими землетрясения с магнитудой 7. Из страха повторных подземных толчков они хотят, чтобы их лечили вне помещений, что далеко не всегда выполнимо.

Более 156 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, сообщает Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Повреждено более 42 тысяч жилых домов. Есть опасения, что число жертв возрастет, когда спасатели с тяжелой техникой будут разбирать развалины домов, школ и мечетей, надеясь найти выживших.

«Усилия по эвакуации людей были активизированы, но все еще есть много проблем на местах», — цитирует Channelnewsasia.com представителя Национального агентства Сутопо Пурво Нугрохо. По его словам, эвакуированы более 70 тысяч человек.

На данный момент наиболее пострадавшие районы испытывают острую потребность в медицинском персонале, продовольствии и медикаментах, сообщил губернатор включающей Ломбок провинции Западная Нуса-Тенгара Мухаммад Зайнул Маджди. По его словам, масштабы бедствия огромны, остров ранее не сталкивался с подобным.

«В некоторых деревнях, которые мы посетили, разрушения были почти 100-процентные: разрушены все дома, дороги, сломаны мосты», — рассказал Арифин Мухаммад Хади, представитель индонезийского Красного Креста. На обочинах дорог и рисовых полей появились временные лагеря, многие фермеры не желают далеко уходить от своих поврежденных домов и скота.

Землетрясения магнитудой от 6,9 до 7 произошло днем 5 августа, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км в северной части Ломбока. Была объявлена угроза возникновения цунами, которая в понедельник, 6 авгсута, была снята.

NEWSru.com