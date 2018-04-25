В Институте YIVO – бесценное наследие Виленской еврейской общины

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте в Нью-Йорке посетила Еврейский научно-исследовательский институт YIVO, в котором хранятся важные документы, связанные с историей евреев Литвы.

Институт был основан в 1925 году в Вильнюсе, в межвоенный период в нем была собрана огромная коллекция книг и документов. Он стал важным научно-культурным центром, работавшим над исследованием языка идиш, изучением и сохранением наследия евреев Центральной и Восточной Европы, Германии, России. В годы нацистской оккупации институт был перемещен в нью-йоркский филиал и уже здесь продолжал свою деятельность. Сегодня в Институте YIVO в Нью-Йорке хранятся 23 миллиона единиц связанных с наследием евреев документов, самые ранние из которых датируются XVI веком.

Президент встретилась с директором Института YIVO Джонатаном Брентом, ознакомилась с Библиотекой Страшуна и ценнейшими документами из архивов института.

По словам главы страны, собранные здесь интеллектуальные ценности свидетельствуют не только о бесценном наследии культуры евреев Литвы, но и о благородности и смелости людей – и евреев, и литовцев, – сохранивших эти драгоценные документы.

В Институте YIVO хранится «Библиотека Страшуна», которая носит имя основателя библиотеки Виленской еврейской общины Маттитьяху Страшуна (1817—1885). М. Страшун собрал огромную коллекцию работ по иудаистике со всей Европы, которую завещал Виленской еврейской общине. В годы Второй мировой войны большую часть этой коллекции удалось сохранить.

С целью объединения архивных документов, хранящихся в Вильнюсе и Нью-Йорке, в рамках проекта YIVO Vilna Online Collections проводится оцифровка обнаруженных в библиотеках Литвы в 1990 году изданий и рукописей Виленской еврейской общины, которые хранятся в Центре иудаики Национальной библиотеки им. Мартинаса Мажвидаса.

Даля Грибаускайте обсудила с руководством института начало нового этапа сотрудничества между Национальной библиотекой им. Мартинаса Мажвидаса и Институтом YIVO, которое будет направлено на исследование еще 200 тысяч документов о еврейской жизни, обнаруженных в костеле Святого Георгия.

По инициативе Президента представители Института YIVO в 2020 году, когда будет отмечаться 300-летие со дня рождения Виленского Гаона, для выставки в Вильнюсе на определенное время передадут один из ценнейших хранящихся в Институте YIVO документов – пинкос синагоги (клойза) Виленского Гаона. Парламент Литовской Республики объявил 2020 год Годом Виленского Гаона и истории литовских евреев.