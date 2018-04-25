В Иордании появятся флаги Израиля – специально для осквернения

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Как сообщает телеканал «Кан» со ссылкой на арабские СМИ, федерация профсоюзов Иордании приняла решение расстелить на входе во все свои отделения флаги Израиля – специально, чтобы на них наступали.

Несколько дней назад министр информации Иордании Джумана Гунаймат прошлась по флагу, расположенному на входе в центральный офис федерации профсоюзов. На флаге были заранее отпечатаны следы ступней.

Демарш члена иорданского кабинета вызвал в Иерусалиме возмущение. Посол Хашимитского королевства в Израиле был вызван в министерство иностранных дел, где ему вручили ноту протеста.

Напомним: 21 октября 2018 года Иордания сообщила Израилю, что король Абдалла Второй принял решение частично аннулировать Израильско-иорданский мирный договор и вернуть в пользование Иордании два участка земли — так называемый «остров мира» в районе Нахараим, а также Мувлаат а-Цофар пустыне Арава.

NEWSru.co.il