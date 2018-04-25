В Ирландии продается замок из «Игры престолов», в котором Робб Старк казнил Рикарда Карстарка

Владельцы исторического замка Госфорд середины XIX века в Ирландии, в котором снимался сериал «Игра престолов», выставили на продажу часть строения. За эту недвижимость, прославленную в сцене казни Рикарда Карстарка, лорда Кархолда, просят 500 тысяч фунтов (около 656 тысяч долларов).
Именно у стен этого замка, по сюжету популярного сериала, Робб Старк казнил Карстарка. Внутри этого роскошного здания расположены шесть многоуровневых квартир с каминами и сводчатыми потолками, сообщает портал Travel and Leisure.
До 1921 года этим замком владели графы Госфорд, а во время Второй мировой войны в нем были расквартированы военнослужащие. После войны замок стал гостиницей. В последние годы из-за популярности телесериала «Игра престолов» замок часто посещают туристы.
Напомним, в третьем сезоне сериала «Игра престолов» после того как Кейтилин Старк освободила Джейме Ланнистера из-под стражи, лорд Рикард, охваченный горем и яростью, убил Виллема Ланнистера и Тиона Фрея, пока те находились в своих камерах в Риверране. Робб Старк объявил лорда Рикарда предателем и отрубил голову.