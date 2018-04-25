В Ирландии продается замок из «Игры престолов», в котором Робб Старк казнил Рикарда Карстарка

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Владельцы исторического замка Госфорд середины XIX века в Ирландии, в котором снимался сериал «Игра престолов», выставили на продажу часть строения. За эту недвижимость, прославленную в сцене казни Рикарда Карстарка, лорда Кархолда, просят 500 тысяч фунтов (около 656 тысяч долларов).

Именно у стен этого замка, по сюжету популярного сериала, Робб Старк казнил Карстарка. Внутри этого роскошного здания расположены шесть многоуровневых квартир с каминами и сводчатыми потолками, сообщает портал Travel and Leisure .

До 1921 года этим замком владели графы Госфорд, а во время Второй мировой войны в нем были расквартированы военнослужащие. После войны замок стал гостиницей. В последние годы из-за популярности телесериала «Игра престолов» замок часто посещают туристы.