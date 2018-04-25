В Испании мошенник 18 лет прикидывался священником

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Церковные власти в испанской епархии Кадиса и Сеуты отстранили от служения колумбийца, после того, как выяснилось, что он 18 лет притворялся католическим священником, сообщает The Telegraph.

Так, 13 декабря в епархию поступило сообщение от архиепархии из Колумбии, в котором было указано, что Мигель Энджел Ибарра никогда не получал церковный сан. Колумбийская церковь выяснила это, во время проверки документов.

Несмотря на то, что Мигель не является настоящим священником, церковь признает все браки и крещения, которые он проводил, однако это не коснется исповедей.

В церкви Испании выразили сожаление, что такие события могут бросить тень на службу настоящих священников.

Мигель приехал в Испанию в октябре 2017 года. При нем, по данным епархии Кадиса и Сеуты, были все необходимые документы, в том числе и подтверждение сана. Однако, еще до приезда в Испанию, он служил в церкви Колумбии.

korrespondent.net