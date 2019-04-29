В Испании начались досрочные выборы в парламент.Лидируют социалисты

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28 апреля, открылось более 60 тысяч избирательных участков на досрочных парламентских выборах в Испании. По сообщению испанской прессы, в нынешних выборах смогут принять участие почти 37 млн испанцев, имеющих право голоса.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Избирательные участки работали до 20:00 местного времени.

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия «Подемос» и ультраправая партия «Вокс», но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.

Эти выборы — четвертые в Испании за последние три года.

Как сообщалось, 8 февраля правительство Испании объявило, что переговоры с каталонским партиями, выступающими за независимость, прекращены. Мадрид отметил, что больше не будет готовить новых предложений.

Социалисты побеждают, но не получают большинства

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) побеждает на досрочных всеобщих выборах в стране, состоявшихся в воскресенье, 28 апреля. Об этом сообщило издание El Pais по итогам обработки 99,87% протоколов.

Отмечается, что ИСРП может претендовать на 123 кресла в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии (НП) достанется 66 мест, Центристской партии Граждане − 57, левой коалиции Объединившись, мы можем − 42, крайне правой Вокс — 24.

Явка на выборах превысила 75%. Окончательные итоги голосования должны огласить 13 мая.

Ввиду того, что ни одной из партий не удалось набрать абсолютного большинства в 176 мест в парламенте, социалистам придется вести коалиционные переговоры.

korrespondent.net