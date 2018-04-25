В Испании закроют все угольные шахты

К концу года испанское правительство планирует закрыть все оставшиеся в стране угольные шахты. Регионам, где люди останутся без работы, власти обещают государственную поддержку в размере 250 млн евро.

Соглашение, предусматривающее компенсацию, было подписано в результате переговоров с профсоюзами. Средства будут направляться в течение следующих десяти лет в 10 регионов, на которых сильнее всего скажется закрытие предприятий.

Среди других договорённостей – возможность досрочного выхода на пенсию для шахтёров старше 48 лет, а также схемы переподготовки, которые позволят бывшим работникам шахт трудоустроиться в более экологичных отраслях экономики.

К концу года без работы останутся более тысячи шахтёров и субподрядчиков.

В Министерстве экологического перехода Испании заявили, что закрытие вредных производств является одной из первоочередных задач. При этом подчёркивается, что экологический переход должен осуществляться при поддержке регионов и обеспечении занятости населения.

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