В историческом деревянном домике Вильнюса разместится Центр белорусской культуры

Вильнюсский муниципалитет рассматривает возможность реставрировать охраняемый культурный объект – аварийного состояния деревянное строение на Ужуписе, чтобы создать в нём центр культурных обменов с Белоруссией.

Такое применение уникального постройки XIX в. 2-этажного здания на ул. Полоцко позволило бы муниципалитету добиваться получения средств из совместной программы Литвы и Белоруссии. На реставрацию выкупленного в 2017 г. муниципалитетом здания потребуется порядка 700 тыс. евро. Кроме того, создан ие центра должны одобрить и власти Белоруссии.

Инициатор идеи член Вильнюсского горсовета Лютаурас Стошкус говорит, что здание является “практически самым красивым строение деревянной архитектуры, сохранившимся в Вильнюсе”, но на приведение его в порядок никак не могут изыскать средства. Учреждение в нём Центра белорусской культуры, считает он, разумно ещё и потому, что здание находится на ул. Полоцко, его жильцы связаны с белорусской культурой, а сама улица – направлена прямо на Полоцк.

Вопрос применения здания горсовет обсудит на этой неделе.

BNS

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