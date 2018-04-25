В Италии 8 туристов погибли из-за ливневого паводка

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В итальянской области Калабрия проводится спасательная операция после того, как из-за сильных дождей разлилась горная река. Разгул стихии унес не меньше восьми человеческих жизней. Погибшие были туристами.

Трагедия произошла в провинции Козенца. Там спасатели нашли тела четырех мужчин и четырех женщин. Пять человек ранены, а еще 11 обнаружены невредимыми, пишет Il Sussidiario.net .

Погибшие были туристами, которые путешествовали по 13-километровому каньону в национальном парке Поллино. По дну этого каньона, высота стен которого достигает 600 метров, протекает река Раганелло. Она и превратилась в бурный поток после ливней.

Сообщается, что в районе происшествия, где расположена достопримечательность со зловещим названием Мост Дьявола, все еще остаются люди, которым удалось спастись, забравшись на скалы. Однако они отрезаны от дорог и населенных пунктов мощными потоками воды. Для поиска и эвакуации туристов используется вертолет. На месте происшествия работают спасатели из службы гражданской обороны, пожарные и карабинеры, передает РИА «Новости» .

Ранее пресса писала о пяти погибших членах одной туристической группы, состоявшей из 15 человек. Спасательные службы предупредили о том, что в районе бедствия могут находиться и другие группы, передает ТАСС.

Национальный парк Поллино с общей площадью в 1820 квадратных километров является крупнейшим природным парком в стране. Он был основан в 1992 году и назван в честь горного массива Поллино, имеющего высочайшую вершину в 2267 метров.

NEWSru.com