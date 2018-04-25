В Италии начали бороться с «евробляхами»

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Правительство Италии вводит штрафы и конфискацию автомобилей для тех граждан, которые находятся в стране более 60 дней и управляют машиной на иностранной регистрации. Нарушители должны будут заплатить штраф от 712 евро. А если автомобиль за 180 дней не перерегистрируют, то его конфискуют.

Эти нововведения содержатся в принятом законе о безопасности, сообщает ANSA в пятницу, 8 ноября. Власти намерены положить конец уклонениям от уплаты налогов теми итальянцами, которые ездят на зарегистрированных за рубежом автомобилях. Закон касается и иностранцев, которые живут и работают в Италии.

О нововведениях рассказал министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли.

«Мы включили в закон о безопасности положения, которое запрещает тем, кто проживает в Италии более 60 дней, управлять автомобилями с иностранными номерными знаками», – сказал он.

Министр заверил, что тех, кто попытается обойти уплату налогов, ждут серьезные штрафы, а если они не перерегистрируют автомобиль – то конфискация.

Нарушители должны будут заплатить штраф от 712 евро. В течение 180 дней автовладелец будет вынужден перерегистрировать автомобиль, в этот период авто будет сохраняться на складе. Если автомобиль за данный срок не перерегистрируют, его конфискуют.

«Я очень горжусь этой мерой, которая призвана остановить практику, которая наносит ущерб всем нам, отбирает деньги и вредит тем итальянским компаниям, которые работают законно», – заявил министр.

korrespondent.net