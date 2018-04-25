В Италии предотвращена «кража века»: похититель-муравей не смог утащить из магазина огромный бриллиант для королевы муравейника

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Процесс дерзкого ограбления ювелирного магазина в Италии смог заснять на видео очевидец.

Похитителем оказался муравей, который несмотря на свои крошечные размеры, упорно пытался утащить бриллиант. Тяжелый драгоценный камень мотал насекомое из стороны в сторону, лапки муравья подкашивались, но он упорно нес над головой камень, превышающий его размеры в несколько раз.

Но сотрудники магазина не дали преступлению свершиться — в итоге муравья лишили его тяжелой ноши.

Зачем муравью понадобился бриллиант — загадка. Но, очевидно, что королева его муравейника (она же пчелиная матка) была бы несказанно рада, подмечает Il Mattino .

Напомним, что средний вес муравья колеблется в зависимости от вида от 1 до 150 миллиграммов. Наши обычные черные и рыжие лесные муравьи весят около 5-7 миллиграммов. Мелкие домашние муравьи весят около 1-2 миллиграмма.

Однако вес, который способны поднимать эти мелкие насекомые, весьма впечатляет. В среднем муравей поднимает вес, в 50 раз превышающий его собственный. Если бы человек мог поднимать вес в таких же пропорциях, то мы легко бы выжимали штангу до 5 тонн. То есть, сила муравья превосходит таковую у человека примерно в 25 раз.

Что касается краж представителями фауны товаров из магазинов, то это, вообще-то, довольно распространенное «преступление». Но обычно животные идут на них в результате голода или любопытства.

К примеру, в Чехии полицейские задержали кенгуру, который, сбежав из питомника в городе Пльзень, пытался украсть в продуктовом магазине продукты. Его задержали, когда он прятал йогурты, яйца и копченую курицу в свою сумку (не ту, что через плечо, а ту, что на брюхе и предназначена для вынашивания потомства). На животное набросили сеть и увезли обратно в питомник. Хозяин животного вынужден был оплатить украденные продукты, так как они были изрядно повреждены.

Однако самыми частыми «грабителями» оказываются медведи, которые вламываются в дома и магазины в поисках чего-нибудь съестного .

NEWSru.com