В Италии уменьшают пенсионный возраст и вводят базовый доход

🔊 Воспроизвести

В Италии правительство приняло указ, который уменьшает пенсионный возраст для отдельных категорий граждан и вводит базовый доход. Об этом в пятницу, 18 января, сообщает ANSA.

Вице-премьер Луиджи Ди Майо заявил, что объем введенного базового дохода будет колебаться от 780 до 1032 евро. Его будут получать безработные и малообеспеченные граждане.

«Уменьшение пенсионного возраста, который после непопулярной реформы 2011 года составил 67 лет, планируется уменьшить минимум на три года», — говорится в сообщении.

На реализацию этой экономической программы в 2019 году Италия собирается расходовать семь миллиардов евро. Эти две реформы были ключевыми в экономической предвыборной программе одной из партий-победительниц последних выборов — Движения 5 звезд.

Нововведения начнут работать для частных компаний с апреля, а для государственных предприятий — с июня.

korrespondent.net

Автор: Alessio Damato — Сфотографировано загрузившим, CC BY-SA 3.0, Ссылка