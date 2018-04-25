В Италии задержали около 30 мафиози

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В Италии правоохранители в ходе рейда в Неаполе задержали около 30 человек по подозрению в связях с мафиозным кланом Секуино. Об этом в понедельник, 18 февраля, сообщает ANSA.

Указано, что следователь суда выдвинул приказ об аресте — подозреваемых обвиняют в членстве в мафии, вымогательстве, незаконной продаже оружия и наркотиков.

По мнению стороны обвинения, все преступления усложняются целями и методами мафии.

По данным следствия, главари клана — братья Сальваторе и Никола Секуино — отдавали приказы прямо из тюрьмы, в которой находятся на данный момент.

Ранее полиция в Италии, Германии, Нидерландах, Бельгии и нескольких странах Южной Америки задержала 90 человек в рамках операции против калабрийской мафиозной организации Ндрангета.

Перед этим на Сицилии задержали 46 членов мафиозной организации Коза ностра. В частности, был задержан 80-летний Сеттимо Минео, которого СМИ называют преемником бывшего главы мафии Коза Ностры Сальваторе «Тото» Риины.

korrespondent.net