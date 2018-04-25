В Италии запретили непривитым детям посещать школу

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В Италии вступил в силу новый закон, запрещающий посещать школу детям без справки о прививках. Об этом сообщает ВВС.

Согласно новым правилам, родителям, отправившим в школу ребенка без прививок, грозит штраф. Закон был введен в связи с ростом заболеваемости корью. По официальным данным, благодаря нововведениям в Италии улучшились показатели по вакцинации населения.

Согласно так называемому закону Лоренцина (в честь инициировавшего его бывшего министра здравоохранения), дети должны получить ряд обязательных прививок перед посещением школы. В их числе — вакцины от ветряной оспы, полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи. В соответствии с новыми правилами, дети в возрасте до шести лет должны быть отстранены от посещения детских садов, если у них нет справки о вакцинации.

Лицам в возрасте от шести до 16 лет нельзя запретить посещать школу, но их родителям грозит штраф, если дети не пройдут обязательный курс иммунизации. Крайним сроком для получения необходимых медицинских справок было назначено 11 марта. В отдельных регионах страны местные власти разослали специальные уведомления семьям, не успевшим предъявить документы к установленной дате. В отдельных случаях родителям дополнительно предоставили несколько дней, чтобы те успели подготовить справки.

Новый закон был принят с целью повысить показатели вакцинации населения в Италии с менее чем 80% до стандарта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), равного 95%. При пороговом значении 95% формируется коллективный иммунитет, когда вакцинируется достаточное количество населения, чтобы распространение болезни стало маловероятным.

При этом от заболевания защищены те, кто не может быть привит, в том числе младенцы и дети с ослабленной иммунной системой. ВОЗ не раз выражала озабоченность тем, что в последние годы движение против вакцинации активизировалось во всем мире. Слухи о вреде иммунизации были основаны на давно дискредитированном исследовании медика Эндрю Уэйкфилда, согласно которому вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи могут спровоцировать аутизм и заболевания кишечника у детей.

Несмотря на то, что результаты исследования оказались фикцией и не нашли подтверждения, статья посеяла панику во многих странах.

belta.by