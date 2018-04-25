В Италии запустили программу базового дохода в 780 евро

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Популистское правительство Италии в среду, 6 марта, официально запустило свою новую программу, которая предусматривает базовый доход безработным и бедным гражданам. Об этом сообщает AP.

Указано, что так называемый «гражданский доход» — это, по сути, новая система помощи для жителей, чей ежемесячный доход домохозяйства не превышает 780 евро. В случае принятия программа будет обеспечивать безработных средствами, большими за нынешнее пособие по безработице.

Предполагается, что соответствующие категории граждан получат ежемесячные, предоплаченные дебетовые карты для оплаты продовольственных товаров, фармацевтических препаратов, коммунальных услуг и аренды. В обмен на это участники программы будут проходить профессиональную подготовку.

В то же время отмечается, что соискателям предложат три рабочих места перед тем, как они будут терять право на «гражданскую зарплату».

По предварительным подсчетам, схема, официально открытая для подачи заявок со среды, будет стоить итальянскому правительству 7,1 млрд евро в 2019 году.

Как известно, базовый доход обещала ввести одна из партий-победительниц выборов — Движение 5 звезд.

Ранее в Италии правительство приняло указ, который уменьшает пенсионный возраст для отдельных категорий граждан и вводит базовый доход.

korrespondent.net