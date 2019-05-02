В июне в Вильнюсе состоится заседание глав ЕЦБ

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В июне в Вильнюсе впервые будет проведено выездное заседание Совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) — по сообщению Банка Литвы, на него соберутся главы ЕЦБ и всех девятнадцати национальных центральных банков еврозоны.

«Это будет важная встреча, поскольку мы обсудим новейшие объективные данные (англ. hard data), которые позволят лучше понять экономическую ситуацию до конца этого года и в среднесрочной перспективе», — сказал Витас Василяускас, председатель правления Банка Литвы и член Совета ЕЦБ.

Президент ЕЦБ Марио Драги и пять других членов правления ЕЦБ должны присутствовать на встрече в Вильнюсе. Это будет второй визит М.Драги в Вильнюс, где он побывал в сентябре 2014 года, когда страна готовилась к введению евро.

Совет ЕЦБ обычно собирается два раза в месяц во Франкфурте-на-Майне. Он оценивает развитие экономики и денежно-кредитные изменения, каждые шесть недель принимает решения по денежной политике, устанавливает ключевые процентные ставки ЕЦБ.

Раз в год организуется выездное заседание в одной из стран зоны евро. В 2017-м такая встреча состоялась в Таллине, в 2018 году — в Риге, а 5-6 июня пройдёт в Вильнюсе.

BNS

Photo by EU2017EE on Foter.com / CC BY