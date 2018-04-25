В Израиль из Чехии доставлены 28 служебных собак для нужд полиции.

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В Израиль спецрейсом из Чехии прибыли новые обученные бельгийские и немецкие овчарки, которые будут проходить службу в израильской полиции.

Этих собак планируется задействовать для оперативно-розыскной работы, для поиска оружия, наркотиков и денежных купюр, сообщает пресс-служба полиции.

Израильские кинологи летали в Чехию, чтобы на месте отобрать собак, подходящих для службы в полиции. Отбор проводили офицер кинологической службы полиции Израиля, специалисты по дрессуре и ветеринары. Экзамен «прошли» только псы с крепким здоровьем, продемонстрировавшие высокую работоспособность, настойчивость и дисциплинированность.

Собаки прошли базовый курс обучения в Чехии. В Израиле им предстоит еще полгода профессиональной подготовки, после чего они вольются в рабочий коллектив кинологического отделения полиции, в котором уже «служат» 260 псов.

NEWSru.co.il